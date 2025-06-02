Мединский заявил, что Украина устроила из темы похищения детей шоу для Европы

Мединский: Киев устроил из темы похищения детей шоу для сердобольных европейцев

Киев делает шоу из темы похищений детей, чтобы произвести впечатление на «сердобольных европейцев», считает помощник президента России Владимир Мединский. Его цитирует РИА Новости.

«Вот этот список — 339 фамилий — это еще раз говорит о том, что из темы похищения детей, к сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев», — сказал Мединский.

Он объяснил, что никто детей не похищал: российские солдаты, рискуя жизнью, спасли ребят с передовой, а Москва передает детей родителям, если удается их отыскать.

Как писал британский журналист Оливер Кэрролл, в ходе переговоров Мединский якобы высказался еще жестче и призвал украинскую сторону не устраивать «шоу для бездетных европейских старушек».

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа и на данный момент завершена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле обменялись документами по урегулированию конфликта и готовят новый обмен пленными.

Ранее сообщалось, что Украина предложила провести новый раунд переговоров с Россией до конца июня.