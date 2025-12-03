Власти Украины в значительной степени «смогли побороть коррупцию» в стране. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе брифинга, передает издание Clash Report на своей странице в соцсети X.

«Когда коррупция имеет место, важно, чтобы украинцы с ней разобрались. И они с ней разобрались», — заявил он.

Рютте выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский «предпринимает все необходимые шаги для искоренения коррупции».

1 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что коррупция на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «киевский режим» трещит по швам на почве коррупции, которая развернулась из-за выделенных Западом денег.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в Киеве сообщили о борьбе Зеленского за выживание после отставки Ермака.