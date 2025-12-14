ТАСС узнал о шансах России вернуть свою собственность в Иерусалиме

Россия ведет переговоры с Израилем о передаче ей Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Шансы на передачу, безусловно, есть, контакты ведутся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Израиль может передать подворье России «в благоприятный политический момент».

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать РФ Александровское подворье. В июне того же года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что процесс передачи России Александровского подворья в Иерусалиме должен завершиться в «обозримом будущем».

В ноябре 2024 года председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что у Израиля нет никаких юридических оснований не признать подворье собственностью России. Переговоры о судьбе объекта ведутся до сих пор.

Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Землю, на которой оно находится, приобрел Александр III в 1859 году. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Ранее Лавров пошутил про финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком», говоря о вопросе передачи РФ подворья в Иерусалиме.