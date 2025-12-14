На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ТАСС узнал о шансах России вернуть свою собственность в Иерусалиме

ТАСС: Россия и Израиль обсуждают передачу Александровского подворья в Иерусалиме
close
OZinOH/Flickr

Россия ведет переговоры с Израилем о передаче ей Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Шансы на передачу, безусловно, есть, контакты ведутся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Израиль может передать подворье России «в благоприятный политический момент».

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать РФ Александровское подворье. В июне того же года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что процесс передачи России Александровского подворья в Иерусалиме должен завершиться в «обозримом будущем».

В ноябре 2024 года председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что у Израиля нет никаких юридических оснований не признать подворье собственностью России. Переговоры о судьбе объекта ведутся до сих пор.

Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Землю, на которой оно находится, приобрел Александр III в 1859 году. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Ранее Лавров пошутил про финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком», говоря о вопросе передачи РФ подворья в Иерусалиме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами