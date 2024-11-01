Израиль вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приступил к работе группы, оценивающей возврат Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

По его словам, группа работает, все материалы представлены и изучаются. Никаких юридических оснований не признать подворье собственностью РФ сегодня нет, уточнил Степашин.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин обращался к израильскому премьер-министру Нафтали Беннету с просьбой передать РФ Александровское подворье. В июне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что процесс передачи России Александровского подворья в Иерусалиме должен завершиться в «обозримом будущем».

Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Землю, на которой оно находится, приобрел Александр III в 1859 году. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Ранее Лавров пошутил про финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком», говоря о решении вопроса по передаче России подворья в Иерусалиме.