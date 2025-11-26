В США допустили, что Зеленский сбежит в Израиль

Соединенные Штаты могут организовать побег президента Украины Владимира Зеленского в Израиль, чтобы избежать ответственности за коррупционные преступления. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам экс-советника, в настоящее время идет подготовка к эвакуации Зеленского и большей части его окружения в Израиль, где они получат защиту от экстрадиции и уголовного преследования.

«Думаю, что идет подготовка к вывозу Зеленского и большей части его окружения в Израиль, где у них есть иммунитет от экстрадиции и уголовного преследования», — заявил Макгрегор.

Эксперт отметил, что многие не осознают, насколько слабой и неустойчивой является позиция украинского правительства, продолжающего вести переговоры. По его словам, Зеленский уже «одной ногой на борту самолета», готового к эвакуации.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу. В частности, в деле может быть замешан глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, он фигурирует на пленках Миндича, изъятых НАБУ, как «Алибаба» (АБ — Андрей Борисович).

