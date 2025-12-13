На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко предостерег США от повторения Вьетнама в Венесуэле

Постпред Рыбаков: Лукашенко предостерег США от повторения Вьетнама в Венесуэле
Telegram-канал «Пул Первого»

Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил Вашингтон, что возможное втягивание в войну против Венесуэлы может стать для США повторением событий войны во Вьетнаме. Об этом заявил в интервью телеканалу «Первый информационный» постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«Президент Белоруссии очень откровенно говорил с американской делегацией на эту тему и предупредил о том, что втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама для Америки, что не интересно никому и не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому тем более, ни, собственно, всему мировому сообществу», — подчеркнул дипломат.

До этого пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко и специальный посланник США Джон Коул в Минске обсуждали очень крупные геополитические вопросы.

12 декабря глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в скором времени приступят к борьбе с наркотрафиком из Венесуэлы на суше.

По словам американского лидера, с момента начала операции контрабанда наркотиков по морю уменьшилась на 92%, при этом в Вашингтоне не знают, кто составляет оставшиеся 8%.

Ранее в Белом доме сообщили о незаинтересованности Трампа в войне с Венесуэлой.

