Сердюков о травле младшей дочери Бородиной: «Выставили ребенка идиотом»

Муж телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков высказался о травле ее младшей дочери Теоны. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

Он призвал наказать инициаторов травли — пресекать их действия в судебном порядке или общественным порицанием.

«Очень просто вырезать один момент, смонтировать и выставить ребенка идиотом», — говорит Сердюков.

Блогер добавил, что и он, и Бородина легко переживают нападки хейтеров, однако в адрес ребенка такого допускать нельзя.

«Я считаю, что такие вещи нужно наказывать и максимально доводить дело до конца… Я никогда не буду Теоне отцом, но отношусь к ней точно так же, как к члену своей семьи», — заверил Николай.

Недавно в сети завирусился ролик, где у Теоны и ее подруги спросили, куда бы они потратили миллион долларов. Девочки признались, что хотели бы купить весь «Дубай Молл», Rolls-Royce и слетать на Мальдивы, после чего их стали высмеивать. Бородина указывала на то, что в полном ответе девочки хотели отдать деньги мамам и на благотворительность.

Накануне Ксения Бородина показала интерьер гостиной в панорамной квартире.

Ранее Бородина призналась, что решила отказаться от употребления алкоголя из-за плохого самочувствия после.