Белоруссия готова экспортировать удобрения, используя любые порты

Эйсмонт: Белоруссия готова экспортировать калийные удобрения через любые порты
Денис Абрамов/РИА Новости

Белоруссия готова к экспорту калийных удобрений через любые подходящие порты, отдавая приоритет экономической целесообразности. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью ТАСС.

«Что касается калия. Мы готовы экспортировать через любые порты. Тут главное - экономика, логистика, экономическая целесообразность. Куда будет выгодно, туда и повезем», — подчеркнула пресс-секретарь.

13 декабря специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул сообщил о предстоящей отмене американских санкций в отношении белорусского калия. Коул подчеркнул, что обсуждение санкционной тематики будет продолжаться, и дальнейшее смягчение ограничений будет зависеть от прогресса в нормализации отношений между Белоруссией и США. Он также выразил оптимизм относительно перспективы полного устранения санкций в будущем.

Незадолго до этого Лукашенко провел встречу в Минске с американской делегацией во главе с Джоном Коулом. Белорусский лидер отметил появление новых глобальных вызовов, требующих обсуждения.

Ранее Лукашенко помиловал 156 иностранцев в рамках договоренностей с США.

Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
