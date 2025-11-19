На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Словакия может подать иск против ЕС из-за запрета на закупку газа у России

Фицо: Словакия может засудить ЕС в связи с запретом на закупку российского газа
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Словакия рассмотрит варианты подачи иска против Евросоюза (ЕС) в связи с планами сообщества прекратить поставки российского газа с 2028 года. Соответствующее поручение словацким министрам иностранных дел, экономики и юстиции дал премьер-министр республики Роберт Фицо, передает Reuters.

«На следующей неделе правительство обсудит документ, мы рассмотрим возможность подачи иска», — приводит агентство слова премьера.

По словам Фицо, обращение в суд может последовать в зависимости от решения Еврокомиссии (ЕК), а также от гарантий при его принятии для Словакии. При этом детали потенциального иска, в частности, возможная сумма взыскания, не уточняется. Также, по данным агентства, Фицо не уточнил, на какое юридическое основание он будет ссылаться.

В середине октября Совет Европейского союза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. При этом для актуальных договоров сохранится переходный период до 1 января 2028 года.

В сентябре текущего года Венгрия и Словакия стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС, закупив ресурса на сумму €393 млн и €207 млн соответственно. Кроме того, импортировать российский газ продолжили Франция, Бельгия и Нидерланды.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия подаст в суд на ЕС из-за российского газа.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами