Словакия может подать иск против ЕС из-за запрета на закупку газа у России

Фицо: Словакия может засудить ЕС в связи с запретом на закупку российского газа

Словакия рассмотрит варианты подачи иска против Евросоюза (ЕС) в связи с планами сообщества прекратить поставки российского газа с 2028 года. Соответствующее поручение словацким министрам иностранных дел, экономики и юстиции дал премьер-министр республики Роберт Фицо, передает Reuters.

«На следующей неделе правительство обсудит документ, мы рассмотрим возможность подачи иска», — приводит агентство слова премьера.

По словам Фицо, обращение в суд может последовать в зависимости от решения Еврокомиссии (ЕК), а также от гарантий при его принятии для Словакии. При этом детали потенциального иска, в частности, возможная сумма взыскания, не уточняется. Также, по данным агентства, Фицо не уточнил, на какое юридическое основание он будет ссылаться.

В середине октября Совет Европейского союза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. При этом для актуальных договоров сохранится переходный период до 1 января 2028 года.

В сентябре текущего года Венгрия и Словакия стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС, закупив ресурса на сумму €393 млн и €207 млн соответственно. Кроме того, импортировать российский газ продолжили Франция, Бельгия и Нидерланды.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия подаст в суд на ЕС из-за российского газа.