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США рассматривают возможность масштабного сокращения в армии

Армия США рассматривает возможность сокращения численности солдат на 90 тысяч
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Jeremias Gonzalez/AP

Армия США рассматривает возможность масштабного сокращения численности личного состава, в ходе которого могут уволить до 90 тыс. человек. Об этом сообщил ресурс Military.com со ссылкой на трех чиновников министерства обороны, знакомых с ходом обсуждений.

Этот шаг был предпринят после того, как министр обороны Пит Хегсет поручил Пентагону разработать планы по сокращению бюджета на 8%.

В ходе внутренних обсуждений рассматривается возможность сокращения численности вооруженных сил до 360 тыс. — 420 тыс. военнослужащих. В настоящее время численность ВС США составляет примерно 450 тыс. человек.

Потенциальные сокращения станут одними из самых значительных сокращений вооруженных сил за последние годы, поскольку военные планировщики стремятся преобразовать армию из обычных вооруженных сил в то, что, как они надеются, может стать более гибким и специализированным инструментом, лучше подходящим для будущих конфликтов. При этом пока неясно, планируются ли какие-либо сокращения в армейском резерве или Национальной гвардии, отметил ресурс.

В марте CNN сообщал, что Пентагон планирует провести слияние части боевых подразделений, упразднить управление, отвечающее за разработку, подготовку и обучение объединенных сил, а также отказаться от расширения американского военного присутствия в Японии.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.

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