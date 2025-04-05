В США спрогнозировали увольнение трети работников агентства по кибербезопасности

CBS: Агентство по кибербезопасности США может лишиться до 1,3 тысячи сотрудников

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) может лишиться более одной трети сотрудников из-за того, что власти страны продолжают принимать меры для сокращения числа государственных служащих. Об этом сообщил телеканал CBS, сославшись на источники.

В материале отмечается, что сейчас в ведомстве работают около 3,4 тыс. человек. При этом уже в скором времени в CISA могут начаться массовые увольнения. Их точные сроки пока неизвестны, но источники CBS не исключили, что это произойдет в ближайшие несколько недель.

«До 1,3 тыс. сотрудников могут быть уволены или их будут стимулировать к увольнению», — подчеркивается в публикации.

5 апреля портал Military.com со ссылкой на трех чиновников министерства обороны США сообщил, что командование армии страны рассматривает возможность масштабного сокращения численности личного состава. Речь идет об увольнении около 90 тыс. человек.

В настоящее время в американских войсках служат примерно 450 тыс. граждан. Ожидается, что после кадровых перестановок их количество уменьшится до 360–420 тыс.

Из материала следует, что причиной для разработки соответствующего плана послужило поручение министра обороны США Пита Хегсета сократить бюджет Пентагона на 8%.

Ранее журналисты выяснили, когда уволят всех сотрудников зарубежных филиалов Агентства США по международному развитию (USAID).