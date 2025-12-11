На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» способствует созданию комфортных условий для проживания студентов

«Единая Россия» поддержит ремонт 800 студенческих общежитий по всей стране
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Минобрнауки России разработало стандарт проведения капремонта и оснащения общежитий современной инфраструктурой. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Стандарт разработан ведомством по запросу «Единой России» для качественной реализации программы капремонта студенческих общежитий.

«Стандарт отвечает запросам времени и потребностям студентов. Отдельно в нем выделена инфраструктура для студенческих семей», — отметил Мажуга.

В партии напомнили, что президент России Владимир Путин поставил задачу по развитию по всей стране центров науки и образования. Для этого до 2030 года необходимо построить 25 университетских кампусов. К 2036 году их должно быть 40. Конкурсный отбор первых 25 кампусов, которые возведут к 2030 году, уже завершен.

«Единая Россия» вместе с активом «Молодой Гвардии» и Минобрнауки ведет системный мониторинг работ по капремонту общежитий вузов, инициатива стартовала в 2025 году как часть народной программы политической силы.

Cейчас ремонты идут в 109 зданиях в 44 регионах. В 2025 году планово обновят 36 общежитий.

«До конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году — еще в 117. Итогом нашей совместной работы должно стать создание в высших учебных заведениях необходимых условий для комфортного проживания, обучения и занятия наукой», — подчеркнул глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Кроме того, по инициативе партии в первом чтении принят законопроект о создании инфраструктуры для семейных студентов. Обновленные стандарты также предусматривают обязательные условия для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья.

«Единая Россия» также уделяет особое внимание инфраструктуре образовательных организаций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На 2025–2030 годы запланированы работы по 114 объектам.

Также в декабре «Единая Россия» запустит опрос студентов о качестве проведенных ремонтов и тех общежитиях, где обновление необходимо.

