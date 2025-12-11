«Единая Россия» способствует созданию комфортных условий для проживания студентов

Минобрнауки России разработало стандарт проведения капремонта и оснащения общежитий современной инфраструктурой. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Стандарт разработан ведомством по запросу «Единой России» для качественной реализации программы капремонта студенческих общежитий.

«Стандарт отвечает запросам времени и потребностям студентов. Отдельно в нем выделена инфраструктура для студенческих семей», — отметил Мажуга.

В партии напомнили, что президент России Владимир Путин поставил задачу по развитию по всей стране центров науки и образования. Для этого до 2030 года необходимо построить 25 университетских кампусов. К 2036 году их должно быть 40. Конкурсный отбор первых 25 кампусов, которые возведут к 2030 году, уже завершен.

«Единая Россия» вместе с активом «Молодой Гвардии» и Минобрнауки ведет системный мониторинг работ по капремонту общежитий вузов, инициатива стартовала в 2025 году как часть народной программы политической силы.

Cейчас ремонты идут в 109 зданиях в 44 регионах. В 2025 году планово обновят 36 общежитий.

«До конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году — еще в 117. Итогом нашей совместной работы должно стать создание в высших учебных заведениях необходимых условий для комфортного проживания, обучения и занятия наукой», — подчеркнул глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Кроме того, по инициативе партии в первом чтении принят законопроект о создании инфраструктуры для семейных студентов. Обновленные стандарты также предусматривают обязательные условия для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья.

«Единая Россия» также уделяет особое внимание инфраструктуре образовательных организаций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На 2025–2030 годы запланированы работы по 114 объектам.

Также в декабре «Единая Россия» запустит опрос студентов о качестве проведенных ремонтов и тех общежитиях, где обновление необходимо.