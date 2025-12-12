На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» начала сбор предложений в народную программу

Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

«Единая Россия» опубликовала обращение к членам политической силы, ее сторонникам и всем россиянам в преддверии выборов в Госдуму, в нем партия призывает всех выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны для формирования своей народной программы.

«Мы убеждены: власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России, — вам, сограждане», — подчеркнули в «Единой России».

Отмечается, что народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из них будет шагом к общей Победе — благополучному и безопасному будущему.

«Для нас важно не просто получить поддержку - важно оправдать доверие. Мы — единственная партия, которая может уверенно сказать: результат есть и будет», — подчеркнули в политической силе.

В партии добавили, что ее члены сплотились вокруг президента России Владимира Путина, также партийцы и сторонники «Единой России» воюют на передовой и возят гуманитарную помощь бойцам и жителям прифронтовой полосы.

«Мы помогаем воинам восстанавливаться и вернуться к мирной жизни. Поддерживают их семьи. Доверие и уважение, которое снискали наши герои-защитники, помогает многим из них избраться депутатами. В рядах нашей партии они продолжают служить Родине», — акцентировали внимание в партии.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что партия практически завершила выполнение народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму в 2021 году. Партия добилась увеличения финансирования на реализацию положений программы. Деньги, в частности, пойдут на капремонт школ, модернизацию научной инфраструктуры, лечение редких и тяжелых заболеваний.

