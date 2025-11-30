В Белоруссии назвали действия Евросоюза подготовкой к войне

Евросоюз, «абсолютно не скрывая», выступает за «подготовку к войне». Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии, генерал-майор Валерий Ревенко в интервью телекомпании «ВоенТВ».

Ревенко напомнил, что на проходившее с 12 по 16 сентября совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации «Запад-2025» было приглашено свыше 150 журналистов из 15 государств, в том числе представители почти всех стран — членов ЕС. Однако он добавил, что большинство из них проигнорировали приглашение.

27 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к войне, по периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы.

По его словам, особенно напряженная ситуация на западном фланге организации, где «казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация». Обстановка похожа на «осажденную крепость», констатировал президент Белоруссии.

Ранее в Белоруссии заявили о контактах с Западом для поддержания стабильности у границ.