Литва просит Францию выдать задержанного российского экс-банкира

Литовские правоохранительные органы обратились к Франции с запросом об экстрадиции бывшего банкира, гражданина России Владимира Антонова. Об этом сообщает портал Delfi.

«Начаты необходимые юридические процедуры по передаче данного лица Литве», — говорится в официальном сообщении.

По информации портала, Антонов был взят под стражу во Франции 9 декабря на основании европейского ордера.

Владимир Антонов и литовский гражданин Раймондас Баранаускас являлись владельцами «Снорас», пятого по величине коммерческого банка в Литве. Баранаускасу принадлежало 25% акций, в то время как доля Антонова составляла 68%. В 2011 году литовское правительство национализировало банк, признав его неплатежеспособным и приняв решение о ликвидации. Банкиры заявляли о политической подоплеке уничтожения банка и их последующего преследования.

В момент банкротства банка Баранаускас и Антонов находились на территории Великобритании. В 2015 году британские судебные инстанции вынесли решение о возможности их передачи Литве по европейскому ордеру на арест, посчитав необоснованными опасения в предвзятости судебного процесса по их делу. Антонов и Баранаускас покинули Великобританию, не уведомив об этом местные власти.

По версии литовской стороны, оба переехали в Россию, где литовец предположительно получил политическое убежище. В 2017 году литовский парламент внёс изменения в законодательство, позволяющие судить заочно лиц, подозреваемых в финансовых преступлениях в особо крупных размерах. Суд заочно приговорил их к 10,5 годам лишения свободы каждого и обязал выплатить 375,18 млн евро в качестве компенсации ущерба.

