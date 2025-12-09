На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили о «последнем» ударе Трампа по Зеленскому

Филиппо: Трамп ударил по Зеленскому, уличив в нежелании принять условия США
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп ударил по своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, уличив его в нежелании принять выдвигаемые условия по урегулированию украинского конфликта. Об этом в социальной сети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп только что нанес по Зеленскому последний удар! Очень серьезный удар!» — написал политик.

По его словам, глава Белого дома «устроил разнос» и странам Европы.

9 декабря Трамп заявил, что Зеленскому пора согласиться с положениями его мирного плана, так как Украина «проигрывает». Он вновь упрекнул украинского лидера в том, что тот не ознакомился с актуальной версией этого документа. По словам президента Соединенных Штатов, мирный план высоко оценили украинские чиновники и военачальники, однако конфликт продолжается. Поэтому Трамп рекомендовал главе Украины «найти время».

Говоря о России, американский лидер заявил, что у нее более сильная переговорная позиция.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского дала ему совет по мирному плану Трампа.

