На Западе заявили о «последнем» ударе Трампа по Зеленскому

Президент США Дональд Трамп ударил по своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, уличив его в нежелании принять выдвигаемые условия по урегулированию украинского конфликта. Об этом в социальной сети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп только что нанес по Зеленскому последний удар! Очень серьезный удар!» — написал политик.

По его словам, глава Белого дома «устроил разнос» и странам Европы.

9 декабря Трамп заявил, что Зеленскому пора согласиться с положениями его мирного плана, так как Украина «проигрывает». Он вновь упрекнул украинского лидера в том, что тот не ознакомился с актуальной версией этого документа. По словам президента Соединенных Штатов, мирный план высоко оценили украинские чиновники и военачальники, однако конфликт продолжается. Поэтому Трамп рекомендовал главе Украины «найти время».

Говоря о России, американский лидер заявил, что у нее более сильная переговорная позиция.

