Politico: Британия очень хорошо подготовилась к размещению военных на Украине

Великобритания «очень хорошо подготовилась» к возможной отправке войск так называемой европейской «коалиции желающих» на Украину. Об этом сообщает газета Politico.

Как отмечается в материале, 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной оперативной группы во главе с Францией и Великобританией при участии США и Турции. Она призвана определить точные детали военной поддержки, которую Европа окажет в рамках мирного соглашения.

В то же время, как пишет Politico, по словам британского премьера Кира Стармера, «многонациональные силы» сыграют «жизненно важную роль» в обеспечении безопасности Украины.

«Представитель Елисейского дворца заявил, что новая рабочая группа придаст «новую согласованность» трансатлантическим переговорам о гарантиях безопасности <…> британский чиновник отметил, что британские военные планировщики «очень хорошо подготовились»», — говорится в сообщении издания.

Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».

Ранее Макрон сообщил, что французскую молодежь не отправят на Украину.