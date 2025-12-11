Венгрия выступает против изменения механизма заморозки активов РФ

Венгрия выступает против изменения механизма принятия решений Евросоюза о продлении заморозки российских активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение Еврокомиссии предусматривает продление шестимесячного цикла и требует лишь квалифицированного большинства голосов стран для поддержки каждого обновления, рассказали источники агентства. По сути, отмечает Bloomberg, это обеспечит сохранение на территории ЕС российских активов на сумму до €210 млрд.

ЕК стремится отделить решение о продлении срока от более важной задачи — использования средств для предоставления кредитов Украине, поскольку этот вопрос еще не решен.

По словам источников Bloomberg, подавляющее большинство государств-членов поддерживают эту стратегию.

«Однако некоторые страны проявляют нерешительность, а Венгрия решительно выступает против», — говорится в материале.

Продление срока заморозки средств призвано решить главную проблему с Бельгией, которая задерживает реализацию плана по предоставлению кредита Украине под залог российских активов.

План кредитования, представленный ЕК на прошлой неделе, предусматривает перенаправление российских средств на Украину в течение следующих двух лет для покрытия основных услуг, экономических и военных нужд страны. Дополнительные средства могут быть выделены в 2028 году и позже. Деньги будут возвращены только в том случае, если Россия возместит ущерб, причиненный во время военного конфликта.

Ранее сообщалось, что ЕС может объявить об изъятии активов РФ уже на этой неделе.