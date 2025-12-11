Центральный банк Турции принял решение снизить ключевую ставку с 39,5% до 38%. Об этом говорится в заявлении регулятора.

В октябре Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 40,5% до 39,5%.

В июне 2023 года Центральный банк Турции перешел к жесткой денежно-кредитной политике, повысив ключевую ставку с 8,5% до 15%. Затем она последовательно увеличивалась и достигла 50% в марте 2024 года.

До этого сообщалось, что на фоне обесценивания турецкой лиры и снижения инфляции в Турции резко вырос шопинг-туризм, при этом медицинский туризм показал значительное снижение. По итогам первого полугодия 2025 года число шопинг-туристов достигло 1,855 млн (+7% к 2024 г.), количество медицинских туристов сократилось до 733 тыс. (-68 тыс.), доля шопинг-туризма в общем потоке выросла с 5,4% до 5,6%.

Ранее в Турции раскрыли схему хищения $29 млн с карт туристов.