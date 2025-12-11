В Петербурге подросток отбился от пьяного дебошира с ножом

В Петербурге 19-летний пьяный дебошир напал с ножом на 17-летнего подростка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 10 декабря у дома №63 по Комендантскому проспекту — произошла драка, в ходе которой пьяный юноша напал с ножом на несовершеннолетнего и угрожал ему, пытаясь отобрать деньги.

Однако подросток оказал сопротивление и сумел отбиться. Он получил резаное ранение кисти. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Правоохранительные органы задержали нападавшего. В отношении молодого человека составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Его поместили в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пензенец приставил нож к шее своей бабушки, попросившей сделать музыку тише.