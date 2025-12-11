На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, сможет ли Киев дискредитировать Вэнса и Рубио

Политолог Демчук: спецслужбы США не дадут Киеву дискредитировать Вэнса и Рубио
IMAGO/Oliver Contreras/Global Look Press

Заведующий кафедрой факультета политологии МГУ Артур Демчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщение украинского блогера Анатолия Шария о том, что Киев планирует информационную провокацию против госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. По мнению эксперта, всерьез такую информацию обсуждать не стоит.

«Хотя понятно, что утопающий хватается за любую соломинку. И для Украины сейчас важно как-то скомпрометировать Вэнса и Рубио, которые пытаются помочь Трампу достичь урегулирования конфликта, чтобы либо их поссорить друг с другом, либо натравить их друг на друга», — отметил Демчук.

При этом он выразил уверенность, что службы безопасности США не дадут свершиться крупным провокациям против второго и третьего лица в американской администрации.

Как сообщил Шарий в своем Telegram-канале, Киев готовит спецоперацию по «публичному вразумлению» Рубио и Вэнса.

По его данным, операцию планирует Служба внешней разведки Украины под руководством генерала Олега Синянского. К ее выполнению якобы планируется привлечь ряд американских и европейских религиозных деятелей, включая епископов и кардиналов.

Ранее Шарий заявил, что США передали НАБУ данные о деньгах Зеленского.

