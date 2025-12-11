На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам после ареста археолога Бутягина рекомендовали не ездить в Польшу

Дипломат рекомендовал россиянам не ездить в Польшу без особой необходимости
Влад Аганов/YouTube

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш после ареста археолога Александра Бутягина (на фото) рекомендовал россиянам не ездить в республику без особой необходимости. Об этом сообщил ТАСС.

Российская сторона будет добиваться освобождения Бутягина и его выезда из Польши.

По словам Ордаша, задержанный осознает абсурдность выдвинутых против него обвинений.

О задержании Бутягина стало известно в четверг, 11 декабря. По данным RMF FM, ученого задержали на прошлой неделе на пути из Нидерландов на Балканы. В ходе задержания мужчина отказался давать показания в прокуратуре. Варшавский суд решил арестовать археолога на 40 дней.

Предварительно, его арест связан с раскопками в Крыму. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет требовать по дипломатическим каналам прав на защиту интересов россиянина.

Ранее на Украине объявили в розыск руководящего раскопками в Керчи археолога.

