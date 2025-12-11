На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кастрация и стерилизация продлевают жизнь, выяснили ученые

Nature: кастрация и стерилизация продлевают жизнь на 10-20% у животных
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Университета Отаго установили, что подавление репродуктивной функции увеличивает продолжительность жизни у самцов и самок множества видов в среднем на 10-20%. Работа опубликована в журнале Nature.

Используя данные о 117 видах млекопитающих из зоопарков и океанариумов, ученые выявили: постоянная гормональная контрацепция и хирургическая стерилизация связаны с увеличением продолжительности жизни на 10-20%. При этом эффект зависел от условий содержания и возраста вмешательства. Метаанализ ранее опубликованных работ на тему стерилизации позвоночных подтвердил общий эффект.

По словам ученых, размножение всегда сопряжено с большими физиологическими затратами, а внешняя среда может усиливать или ослаблять эти издержки.

«У самцов подавление репродуктивной функции снижало смертность в результате рискованного поведения. У самок уменьшалась вероятность летального исхода от инфекций — вероятно, благодаря снижению энергетической нагрузки, которая обычно ослабляет иммунитет во время беременности, лактации и ухода за потомством», — уточнил соавтор исследования Фернандо Колчеро из Института эволюционной антропологии Макса Планка.

Исследователи также отметили, что у самцов увеличение продолжительности жизни наблюдалось только после кастрации, а не вазэктомии, что подчеркивает роль половых гормонов. Кастрация в раннем возрасте оказывала наиболее сильный эффект у лабораторных животных, а также улучшала здоровье в старости.

У самок продолжительность жизни увеличивалась после разных типов стерилизации, что говорит о влиянии снижения общих репродуктивных затрат, а не отдельного гормонального механизма. В отличие от самцов, у самок эффект не зависел от возраста стерилизации,

Авторы исследования добавили: хотя стерилизация продлевает жизнь, удаление яичников у людей может ухудшать некоторые показатели здоровья в пожилом возрасте. Эти данные помогают объяснить «парадокс постменопаузы»: женщины живут дольше мужчин, но с возрастом становятся более уязвимыми.

Ранее ученые выяснили, что популярный антидепрессант нарушает работу яичников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами