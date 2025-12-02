На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе объявили о выделении Армении денег на противодействие России

Каллас: ЕС выделит €50 млн Армении, в том числе для противодействия России
true
true
true
close
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Европейский союз выделит Армении €50 млн, в том числе для противодействия России. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в ходе брифинга в рамках заседания совета сотрудничества Евросоюз — Армения, передает ТАСС.

«ЕС рад объявить о выделении Армении €50 млн, которые, в частности, будут направлены на усилия по разминированию и построению мер доверия в регионе», — заявила она.

По словам Каллас, финансирование будет направлено на поиск и противодействие внешнему вмешательству. Речь в выступлении политика шла о предотвращении деятельности некоторых «российских структур», которые воздействуют на ситуацию в Армении.

До этого глава дипломатической службы ЕС заявила о готовности ЕС к дальнейшему углублению партнерства с Арменией по всем направлениям.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-премьер РФ предупредил Армению о невозможности одновременного членства в ЕАЭС и ЕС.

