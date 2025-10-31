На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец Маска заявил, что Россия всегда спасала Европу

Эррол Маск: Россия всегда спасала Европу, здесь не может быть заблуждений
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Россия столетиями спасала Европу. Об этом в интервью ТАСС заявил отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск.

Он отметил, что Европа «на протяжении последних трехсот лет» пыталась держать Россию вне Европы. Маск указал, что Екатерина Великая была хорошо известна тем, что пыталась ввести Россию в мир Европы, поскольку сама она была родом из Пруссии.

«Но европейцы всегда отвечали: «Нет, нет, мы так не думаем» — пока им не понадобилась русская армия, чтобы победить Наполеона», — сказал он.

Маск отметил, что во Второй мировой войне Европе снова понадобились русские в противостоянии с Гитлером.

«Без русской армии мы бы все сейчас говорили по-немецки. Если бы не Россия, Англия сегодня говорила бы по-немецки», — указал Маск-старший.

Он также заявил, что считает РФ технологически развитой страной. Уровень цифровизации в РФ он назвал «очень высоким».

«Некоторые величайшие умы родом из России. На ум приходит Менделеев. Я знал все о Менделееве, когда был студентом», — отметил Маск.

Эррол также назвал Россию «центром Европы», «одним из крупнейших мировых центров».

Ранее отец Илона Маска Эррол признался, что хочет получить российский паспорт.

