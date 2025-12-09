Европейский союз (ЕС) и Великобритания активно борются против мирного урегулирования конфликта на Украине, оказывая давление на Киев, чтобы тот продолжал боевые действия. Об этом написал на странице в социальной сети Х спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Таким образом чиновник прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что компромисс по вопросу территорий «пока не найден», и напомнил о роли Великобритании в срыве мирного урегулирования конфликта еще в 2022 году.

Тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон вынудил Украину отказаться от соглашения о нейтралитете с Россией, поэтому конфликт продолжился, отметил Дмитриев.

По его словам, сегодня глобалисты, бюрократы Великобритании и Европейского союза, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс, СМИ активно борются против мира на Украине.

Накануне Зеленский заявил, что вечером 9 декабря США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе встречи украинского лидера с руководителями стран Европы. При этом он добавил, что «план был сокращен с 28 пунктов до 20», а компромисс по вопросу территорий «пока не найден».

Ранее СМИ рассказали о решении Путина, которое испугало Запад.