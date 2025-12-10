На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России высмеяли слова Мельника о «дырке от бублика»

Экс-сенатор Климов: Мельник громкими заявлениями прикрывает преступления Киева
IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Украинские политики пытаются словоблудием прикрыть преступления. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал экс-сенатор, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов, комментируя заявление постпреда Украины при ООН Андрея Мельника о «дырке от бублика вместо территорий». Он подчеркнул, что у страны был шанс доказать свою самостоятельность, однако Киев предпочел «укреплять» нацию за счет преклонения перед Западом.

«Украинская верхушка наживались миллиардами в крепкой валюте и делилась со своими европейскими подельниками — так называемой партией войны. Сейчас же представители Киева прикрывают праздной болтовней никчемные дела и свои преступления», — сказал Климов.

Он добавил, что лучший выход для украинских властей в нынешней ситуации — «капитулировать на условиях, которые предлагаются».

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН Мельник внезапно перешел на русский язык и выдал цитату из советского фильма «Место встречи изменить нельзя», обращаясь к российской делегации. Он сообщил, что Москва получит «дырку от бублика», а не украинские территории. Постпред РФ Василий Небензя же заявил, что не понимает, на что рассчитывает Украина и ее «европейские кураторы», настаивая на продолжении «войны до последнего украинца», несмотря на «вполне реалистичные» предложения США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил Россия потребует от ООН прекращения игры в «одни украинские ворота».

