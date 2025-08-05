Азербайджан принял участие в учениях НАТО

Армия Азербайджана принимает участие в многонациональных военных учениях Североатлантического альянса (НАТО) под названием Agile Spirit 2025. Об этом сообщает Minval Politika в своем Telegram-канале.

Учения проходят на территории Грузии и Турции, в них участвуют военные из различных стран, включая Грузию, США, Турцию, Польшу, Германию, Италию, Грецию, Молдавию, Румынию, Болгарию, Словакию, Литву и Украину.

По информации Minval Politika, высокопрофильные представители Министерства обороны Азербайджана также присутствуют на учениях в качестве наблюдателей.

В июне агентство Report сообщило, что ВС Азербайджана провели совместный с Североатлантическим альянсом тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между министерством обороны республики и НАТО в этом году.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей Европейского союза создана инфраструктура НАТО. По словам Алиева, вопрос отправки наблюдателей был согласован с Баку в 2022 году.

Ранее Азербайджан подписал договоры о военных поставках со страной НАТО.