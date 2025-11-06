На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Союзник России переходит на стандарты НАТО

Алиев заявил, что армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Вооруженные силы Азербайджана приводятся под стандарты НАТО. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с представителями военного блока, сообщает агентство APA в своем Telegram-канале.

Алиев сообщил, что в этом контексте Баку тесно сотрудничает с армией Турции. По его словам, Азербайджан достиг своей главной цели с момента обретения – «освобождение земель от оккупации».

Глава государства заверил, что модернизация армии будет продолжаться.

В начале августа армия Азербайджана приняла участие в многонациональных военных учениях Североатлантического альянса под названием Agile Spirit 2025. Учения проходили на территории Грузии и Турции, в них участвуют военные из различных стран, включая Грузию, США, Турцию, Польшу, Германию, Италию, Грецию, Молдавию, Румынию, Болгарию, Словакию, Литву и Украину.

В июне агентство Report сообщило, что ВС Азербайджана провели совместный с Североатлантическим альянсом тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между министерством обороны республики и НАТО в этом году.

Ранее Азербайджан подписал договоры о военных поставках со страной НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами