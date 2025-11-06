Союзник России переходит на стандарты НАТО

Вооруженные силы Азербайджана приводятся под стандарты НАТО. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с представителями военного блока, сообщает агентство APA в своем Telegram-канале.

Алиев сообщил, что в этом контексте Баку тесно сотрудничает с армией Турции. По его словам, Азербайджан достиг своей главной цели с момента обретения – «освобождение земель от оккупации».

Глава государства заверил, что модернизация армии будет продолжаться.

В начале августа армия Азербайджана приняла участие в многонациональных военных учениях Североатлантического альянса под названием Agile Spirit 2025. Учения проходили на территории Грузии и Турции, в них участвуют военные из различных стран, включая Грузию, США, Турцию, Польшу, Германию, Италию, Грецию, Молдавию, Румынию, Болгарию, Словакию, Литву и Украину.

В июне агентство Report сообщило, что ВС Азербайджана провели совместный с Североатлантическим альянсом тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между министерством обороны республики и НАТО в этом году.

Ранее Азербайджан подписал договоры о военных поставках со страной НАТО.