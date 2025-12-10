Маск призвал расформировать Еврокомиссию

Маск призвал расформировать ЕК и заменить ее выборным органом

Европейская комиссия (ЕК) должна быть расформирована. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальной сети.

«Еврокомиссию следует расформировать в пользу выборного органа, а главу ЕС избирать прямым голосованием. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии», — подчеркнул предприниматель.

До этого Илон Маск заявил, что комиссары Европейского союза (ЕС) ответственны за разрушение Европы.

6 декабря предприниматель призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ. Маск отметил, что бюрократия «медленно душит Европу». Также бизнесмен задался вопросом, от чего именно Соединенные Штаты защищают ЕС.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответ на данный призыв посоветовал бизнесмену «отправляться на Марс».

Ранее Маск согласился с утверждением, что Европа стала «Четвертым рейхом».