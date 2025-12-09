На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Байден «глупо отдал» Украине $350 млрд

Трамп: США больше не дают денег Украине, так как Байден отдал Киеву $350 млрд
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не дают денег Украине после того, как бывший американский лидер Джо Байден «очень глупо» отдал украинской стороне $350 млрд. Его слова приводит издание Politico.

В ходе беседы с журналистами глава Белого дома выразил сожаление в связи с многочисленными потерями из-за конфликта на Украине.

«Знаете, нас это не касается. Наша страна больше не платит никаких денег с тех пор, как Байден так глупо дал им $350 млрд», — заявил Трамп.

Он посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому взять себя в руки, прочитать предложения по Украине и соглашаться с ними, потому что на поле боя Украина не победит.

По его словам, на Украине пора провести президентские выборы, поскольку жители должны иметь право выбирать главу государства.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ проводит выборы и в условиях военных действий, в том числе президентские, а Украина «почему-то нет».

Ранее Трамп назвал лидеров Европы «слабыми».

