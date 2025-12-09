Макрон заявил, что у него есть козыри в рукаве в вопросе Украины

Макрон заявил о позитивных сигналах в переговорном процессе по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у европейских лидеров есть в запасе весомые аргументы в вопросе достижения урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Independent.

«У нас много карт на руках», — подчеркнул французский лидер.

Макрон также выразил мнение о наличии неких «положительных сигналов» в текущем переговорном процессе.

Накануне в ходе встречи в Лондоне с украинским лидером Владимиром Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон выразили мнение, что наступающие дни могут иметь «решающее» значение для завершения конфликта на Украине.

За день до этого Макрон написал в соцсети X, что провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп рассказал о разочаровании из-за нежелания Зеленского ознакомиться с текстом мирного плана.