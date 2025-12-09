На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон заявил, что у него есть козыри в рукаве в вопросе Украины

Макрон заявил о позитивных сигналах в переговорном процессе по Украине
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у европейских лидеров есть в запасе весомые аргументы в вопросе достижения урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Independent.

«У нас много карт на руках», — подчеркнул французский лидер.

Макрон также выразил мнение о наличии неких «положительных сигналов» в текущем переговорном процессе.

Накануне в ходе встречи в Лондоне с украинским лидером Владимиром Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон выразили мнение, что наступающие дни могут иметь «решающее» значение для завершения конфликта на Украине.

За день до этого Макрон написал в соцсети X, что провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп рассказал о разочаровании из-за нежелания Зеленского ознакомиться с текстом мирного плана.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами