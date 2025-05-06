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В Польше обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы

Гавковский: Польша столкнулась с попыткой России вмешаться в выборы президента
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Kacper Pempel/Reuters

Польский вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в Польше. Его слова приводит агентство Reuters.

»Польша столкнулась с беспрецедентной попыткой России вмешаться в президентские выборы», — сказал он.

До этого журнал Mysl Polska писал, что Европейский союз может пойти на вмешательство в президентские выборы в Польше. Издание отмечало, что последние политические события, произошедшие в Румынии и Франции, заставляют предполагать возможное их повторение и на выборах президента в Польше.

Выборы президента Польши пройдут 18 мая, второй тур при необходимости — 1 июня. Согласно действующему законодательству, нынешний глава государства Анджей Дуда не имеет права на переизбрание, поскольку находился в этой должности два срока подряд.

Ранее премьер Польши раскритиковал лидеров Европы, которые посетят парад Победы в Москве.

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