В Польше обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы

Польский вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в Польше. Его слова приводит агентство Reuters.

»Польша столкнулась с беспрецедентной попыткой России вмешаться в президентские выборы», — сказал он.

До этого журнал Mysl Polska писал, что Европейский союз может пойти на вмешательство в президентские выборы в Польше. Издание отмечало, что последние политические события, произошедшие в Румынии и Франции, заставляют предполагать возможное их повторение и на выборах президента в Польше.

Выборы президента Польши пройдут 18 мая, второй тур при необходимости — 1 июня. Согласно действующему законодательству, нынешний глава государства Анджей Дуда не имеет права на переизбрание, поскольку находился в этой должности два срока подряд.

Ранее премьер Польши раскритиковал лидеров Европы, которые посетят парад Победы в Москве.