МВФ: в ближайшие 4 года дефицит финансирования на Украине составит $136,5 млрд

В 2026–2029 годах Украина столкнется с дефицитом финансирования в размере $136,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно словам главы миссии фонда по Украине Гэвина Грея, общая нехватка финансирования на Украине в ближайшие четыре года составит примерно $136,5 млрд. В 2026–2027 годах остаточный дефицит финансирования на Украине достигнет $63 млрд.

19 ноября британский журнал The Spectator сообщил, что у Европы недостаточно возможностей для финансирования Украины. Страна столкнулась с 40-процентным дефицитом бюджета.

14 ноября газета Politico сообщила, что Украина в следующем году столкнется с дефицитом бюджета в размере €41 млрд.

