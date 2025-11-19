В Европе признали, что не могут финансировать Украину

Spectator: Европа не может в достаточной степени финансировать Украину

У Европы недостаточно возможностей для финансирования Украины. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.

«К несчастью для Украины, есть мало причин полагать, что у Европы есть средства и возможность предоставлять Киеву столько, сколько ему нужно», — говорится в сообщении издания.

Украина столкнулась с 40-процентным дефицитом бюджета, напоминает журнал. Это можно исправить с помощью прямого вливания денег западными донорами, предоставления Киеву международного кредита или изъятия активов РФ за рубежом, пишет Spectator.

17 ноября газета Politico опубликовала текст письма главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, адресованного лидерам стран Евросоюза. Среди прочего в нем содержится оценка потребностей Киева во внешнем финансировании на 2026-2027 годы. По данным ЕК, Украине в ближайшие два года требуется €135,7 млрд при условии, что конфликт с Россией завершится в 2026 году. В эту сумму включены €52,3 млрд на макрофинансовые нужды и €83,4 млрд на военные.

