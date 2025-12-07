«Ощущение негативное»: жительница Бенина — о попытке госпереворота

Мятежникам в Бенине удалось захватить только центральное телевидение, по которому они транслировали обращение о свержении президента. Об этом «Газете.Ru» рассказала русскоязычная жительница Республики Альмира, отметив, что часть участников госпереворота уже задержали.

«Проснулись с новостью, которая быстро распространилась в социальных сетях о том, что группа военных, возглавляемая лейтенант-полковником Паскаль Тигри, взяли в руки власть и произнесли свержение нынешнего президента Патриса Талона. Были переданы сообщения российского посольства о предписании нашем гражданам оставаться дома. Уже через пару часов, опять же в социальных сетях, было сказано, что на самом деле путчисты захватили только центральное телевидение страны и крутят там одно и то же видео с группой военных, которые объясняют причины их переворота. В скором было сказано, что попытки путчистов захватить дом президента были пресечены национальной гвардией, центральное телевидение освобождено, что центр города и дорога через пляж оцеплены, потому что национальная гвардия разыскивает всех причастных к этому неудавшемуся перевороту. В 12 часов по Бенину министр внутренних дел выступил по центральному телевидению с сообщением о пресечении всех попыток переворота и о возможности населения продолжить свою жизнь нормально. Сообщили, что 13 путчистов были уже арестованы, и есть раненные среди национальной гвардии», — сказала она.

Альмира подчеркнула, что госпереворот испортил местным жителям воскресенья из-за рекомендаций властей не покидать дома. По ее словам, сами бенинцы не одобряют действий мятежников.

«Люди не особенно ощутили. Особенно, если жители не находятся в центре города, то все спокойно. Единственное, поскольку причастные разыскиваются, действительно, лучше оставаться дома, чтобы не оказаться в центре возможной перестрелки. Конечно, ощущение негативное, потому что у всех планы на воскресенье испорчены. Так же, как в нашей семье — вынуждены сидеть дома. В социальных сетях бенинцы высказывают негативное отношение к этой попытке переворота. Бенинцы очень гордятся своей политической стабильностью, безопасностью и демократией. И сознавать, что кто-то пытался посягнуть на эти ценности, только потому, что есть небольшие проблемы, вызывает негодование у населения. Которое так и говорит: «нам не нужно все это», — добавила она.

Утром 7 декабря в эфире национального телевидения военные Республики Бенин объявили о госперевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти. Посольство РФ в Бенине порекомендовало россиянам, находящихся в этой стране, не выходить из дома.

Позднее СМИ сообщили, что президент Талон находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает контроль над ситуацией. Глава МВД Бенина Алассан Сейду также объявил о возвращении порядка в стране после попытки госпереворота.

Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке, в котором зародилась религия вуду. Президент Патрис Талон находится у власти с 2016 года, в апреле следующего года в стране должны пройти президентские выборы.

Ранее в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало.