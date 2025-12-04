На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах РФ из-за атак на танкеры

ТАСС: временный поверенный в делах РФ посетил МИД Турции из-за атак на танкеры
Global Look Press

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов посетил турецкое министерство иностранных дел в связи с атаками на танкеры в Черном море. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, ранее в МИД Турции был вызван и посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов для беседы по тому же поводу.

4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Вооруженных сил Украины на суда в акватории Черного моря нацелены на срыв переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

За последнее время несколько танкеров были атакованы в Черном море украинскими дронами. 2 декабря в 148 км от берегов Турции атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. В результате удара БПЛА повреждения получила надстройка и другие части танкера. Обломки дрона упали на палубу судна. Два моряка — капитан судна и второй механик — получили осколочные ранения.

До этого в Черном море были атакованы танкеры Virat и Kairos, а также судно MERSIN — у берегов Африки. В Кремле атаки назвали «вопиющими».

Ранее Путин раскрыл, какой ответ Россия даст на атаки на танкеры в Черном море.

