Трамп оскорбил Зеленского

Трамп назвал Зеленского торгашом
Al Drago/Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал украинского коллегу Владимира Зеленского торгашом. Об этом политик сказал в интервью изданию Politico.

«Знаете, он... он... торгаш», — сказал американский лидер.

В этом же интервью Трамп заявил, что слова его сына Дональда Трампа-младшего о возможном отдалении США от Украины — «не совсем правда», но при этом это нельзя назвать ложью.

Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не дают денег Украине после того, как бывший американский лидер Джо Байден «очень глупо» отдал украинской стороне $350 млрд.

Также Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы, жители республики должны иметь право выбирать главу государства. Политик высказал мнение, что украинские власти используют конфликт в стране, чтобы не проводить выборы.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее Трамп назвал лидеров Европы «слабыми».

