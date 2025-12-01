На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турецкий аналитик оценил влияние санкций на экономику ЕС и поддержку Киева

Аналитик Латифоглу: Европа без США не способна финансировать Украину
Olivier Matthys/AP

Турецкий аналитик Серхат Латифоглу в беседе с РИА Новости выразил мнение, что экономика Евросоюза существенно пострадала от введённых против России санкций, что привело к утрате части производственного потенциала.

По его словам, на этом фоне Брюссель больше не способен обеспечивать финансирование Украины без участия США.

Он отметил, что европейская экономика понесла значительные убытки, а ограничительные меры против Москвы стали одним из ключевых факторов, подорвавших ее промышленную базу. По оценке Латифоглу, ЕС уже не может самостоятельно поддерживать военные расходы Киева.

Аналитик также заявил, что завершение конфликта на Украине, по его мнению, находится недалеко. Он считает, что попытки украинских властей затягивать переговоры утрачивают смысл, а Турция намерена продолжать играть активную посредническую роль. Латифоглу предположил, что новые встречи в Стамбуле могут состояться в ближайшее время.

Эксперт напомнил и о позиции экс-главы миссии ОБСЕ в России Дьердя Варги, который отмечал, что Европа теряет влияние в мире, сосредоточив свою политику вокруг украинского конфликта.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике.

