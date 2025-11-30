Европа самоустранилась от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года», — сказал глава МИД РФ.

Он пояснил, что европейцы ничего не сделали, когда во время «евромайдана» оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения.

На следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с делегацией переговорщиков из США для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в Москву прилетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф. России уже передали основные параметры согласованного с Киевом американского плана.

В Европе до этого заявляли, что предложенный США план может стать основой для мирного урегулирования на Украине, однако он требует доработки.

Ранее Орбан объяснил, почему Европа не признает исход конфликта на Украине.