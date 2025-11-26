Трамп назвал газету NYT врагом народа из-за статьи о нем

Президент США Дональд Трамп обрушился в соцсети Truth Social с критикой на газету The New York Times (NYT), назвав ее «врагом народа» после выхода статьи, в которой, как утверждает американский лидер, подвергается сомнению его трудоспособность.

«Эта «газетенка» — настоящий «враг народа», — заявил глава Белого дома.

Трамп решительно опроверг заявления NYT, апеллируя к своим политическим и экономическим успехам, а также к недавнему медицинскому осмотру и когнитивному тесту, которые, по его словам, он успешно прошел.

«Я с триумфом выиграл президентские выборы 2024 года», — добавил он, перечисляя свои достижения, в том числе «урегулирование восьми военных конфликтов» и «48 новых рекордов на фондовом рынке».

Трамп обвинил издание в необъективности и преднамеренном распространении негативной информации, назвав автора статьи о его здоровье, Кэти Роджерс, «журналистом третьего сорта», которой поручено освещать его деятельность «исключительно в негативном ключе».

Ранее Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о деле Эпштейна.