Белый дом представил результаты медицинского обследования Трампа

Результаты медицинского обследования 79-летнего президента США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что его здоровье находится в норме. Об этом говорится в заключении лечащего врача американского лидера Шона Барбареллы, которое опубликовано на странице Белого дома в социальной сети X.

«Детальное обследование <...> подтверждает, что общее состояние здоровья Трампа остается отличным», — говорится в документе.

В нем уточняется, что брюшная полость и сердечно-сосудистая система президента США пребывают в нормальном состоянии. Барбарелла подчеркнул, что проведенные медицинские обследования полезны для мужчин возрастной группы, в которую входит глава государства.

1 декабря Трамп рассказал журналистам, что прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ), и пообещал обнародовать результаты. При этом американский лидер не уточнил, какого органа касалось обследование. Говоря об этом, он заявил, что «понятия не имеет».

Кроме того, хозяин Белого дома сообщил, что «блестяще» прошел когнитивный тест. По словам главы государства, он получил «отличную оценку».

Ранее Трамп назвал газету The New York Times врагом народа из-за статьи о снижении его работоспособности.