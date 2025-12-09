Папа Римский призвал к диалогу ради справедливого мира

Sky TG24: папа Римский призвал к диалогу о мире после встречи с Зеленским

Папа Римский Лев XIV после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским призвал к диалогу ради справедливого мира. Об этом сообщает Sky TG24.

«Святейший Отец подтвердил необходимость продолжения диалога и вновь выразил надежду на то, что продолжающиеся дипломатические инициативы могут привести к справедливому и прочному миру», — говорится в сообщении телеканала.

Папа Римский также указал на необходимость возвращения военнопленных.

Зеленский прибыл в Рим для встречи с папой Римским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони 9 декабря.

Накануне, 8 декабря, в Лондоне Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы выработать общую позицию по плану США. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что у Киева «много карт» для переговоров, а канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис по поводу ряда элементов предложения Вашингтона. Европейские лидеры считают, что Украине не следует идти на уступки Москве без учета коллективных интересов союзников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России обвинили ЕС и Британию в нежелании установить мир на Украине.