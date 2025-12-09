На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп сравнил переговорные позиции России и Украины

Трамп заявил, что переговорная позиция России сильнее, чем у Украины
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорная позиция России сильнее, чем у Украины. Так он ответил на соответствующий вопрос от журналиста Politico.

«Ну насчет этого нет сомнений. У России», — констатировал Трамп.

8 декабря Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом плана по урегулированию конфликта.

До этого украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава государства все еще не изучил актуальную версию мирного плана США. Правки были внесены в документ по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа, состоявшихся 2 декабря в Кремле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскрыл, какой вопрос в мирном плане вызвал разногласия США и Украины.

