Вэнс назвал Трампа самым смешным парнем в администрации США

Вэнс: Трамп является самым смешным парнем в администрации США
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп является смешным парнем в администрации США. Об этом заявил вице-глава государства Джей Ди Вэнс в ходе совместной дискуссии с министром здравоохранения и социальных служб Робертом Кеннеди-младшем, трансляцию вел телеканал Fox News.

«Что ж, очевидно, что это президент Соединенных Штатов», — сказал вице-президент.

Вэнс добавил, что второе место в его рейтинге самых смешных сотрудников администрации занял глава госдепартамента и советник по национальной безопасности Марко Рубио. По словам вице-президента, он отличается невероятным чувством юмора.

В октябре Вэнс заявил, что во время перелетов Трамп бродит по борту воздушного судна Air Force 1 и будит единомышленников, чтобы они не уснули. По словам вице-президента, глава Белого дома может указывать на тех, кто уснул, и даже будить представителей СМИ, чтобы поболтать с ними.

Ранее вице-президент США Вэнс в шутку напомнил о перепалке Зеленского с Трампом.

