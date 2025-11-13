На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп обрызгал своими духами президента Сирии и спросил, сколько у него жен

Трамп спросил президента Сирии аш-Шараа, сколько у него жен
true
true
true
close
Saudi Press Agency/Reuters

Президент США Дональд Трамп спросил у сирийского коллеги Ахмеда аш-Шараа во время визита в Вашингтон, сколько у него жен. Об этом сообщает Newsweek.

В сети завирусилось видео, на котором американский лидер дарит гостю духи собственной марки за $249. Трамп заметил, что это мужской аромат, и распылил немного духов на себя, аш-Шараа и главу МИД Сирии Асаада Хасана аш-Шибани. Второй флакон американский лидер приготовил для жены гостя.

«Сколько жен? Одна?... С вами, ребята, я никогда не уверен», — пошутил Трамп, когда президент Сирии подтвердил, что сейчас у него одна жена.

В эфире Fox News это видео прокомментировал вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Какой потрясающий вопрос. И такой комичный. В нем много слоев, в нем есть метаирония. Как бы то ни было, у нас в администрации много хороших шуток», — сказал он.

9 ноября аш-Шараа прибыл с официальным визитом в США. Это был первый приезд лидера Сирии в Вашингтон после получения республикой независимости в 1946 году.

Ранее конь из почетного караула испражнился перед Трампом и Карлом III.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами