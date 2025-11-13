Трамп обрызгал своими духами президента Сирии и спросил, сколько у него жен

Президент США Дональд Трамп спросил у сирийского коллеги Ахмеда аш-Шараа во время визита в Вашингтон, сколько у него жен. Об этом сообщает Newsweek.

В сети завирусилось видео, на котором американский лидер дарит гостю духи собственной марки за $249. Трамп заметил, что это мужской аромат, и распылил немного духов на себя, аш-Шараа и главу МИД Сирии Асаада Хасана аш-Шибани. Второй флакон американский лидер приготовил для жены гостя.

«Сколько жен? Одна?... С вами, ребята, я никогда не уверен», — пошутил Трамп, когда президент Сирии подтвердил, что сейчас у него одна жена.

В эфире Fox News это видео прокомментировал вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Какой потрясающий вопрос. И такой комичный. В нем много слоев, в нем есть метаирония. Как бы то ни было, у нас в администрации много хороших шуток», — сказал он.

9 ноября аш-Шараа прибыл с официальным визитом в США. Это был первый приезд лидера Сирии в Вашингтон после получения республикой независимости в 1946 году.

Ранее конь из почетного караула испражнился перед Трампом и Карлом III.