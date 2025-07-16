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В Финляндии рассказали о ситуации в сфере туризма без российских туристов

Yle: туризм в Восточной Финляндии находится на грани без российских туристов
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В Восточной Финляндии сфера туризма находится на грани без российских туристов, пишет издание Yle.

Как пишут авторы публикации, российские туристы больше не приезжают в эту часть страны, поэтому многие туристические компании находятся в бедственном положении. Некоторым предпринимателям пришлось свернуть бизнес из-за падения доходов.

«Туристов сейчас привлекают из Центральной Европы, но это представляет сложности. Например, немецкий туроператор отменил чартерные рейсы в Савонлинну из-за того, что было продано так мало поездок», — говорится в материале.

До этого член экспертного клуба «Дигория», кандидат географических наук, научный сотрудник Социологической лаборатории БФУ им. И. Канта, доцент БФУ им. И. Канта Михаил Кришталь рассказал, почему в Финляндии активизировалась торговля рублями на фоне санкций против РФ.

Эксперт отметил, что рестрикции Евросоюза не учитывают социально-экономические связи между жителями России и Финляндии, сложившиеся до пандемии COVID-19 и начала специальной военной операции на Украине, поэтому создаются предпосылки для «серых зон» в экономике. Кроме того, по его словам, на финской территории до сих пор проживает большое количество россиян.

Ранее президент Финляндии усомнился в завершении конфликта на Украине летом.

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