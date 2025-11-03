На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии назвали обязательства перед НАТО угрозой для экономики Финляндии

Tagesspiegel: экономике Финляндии грозит коллапс из-за обязательств перед НАТО
true
true
true
close
Sergei Grits/AP

Экономика Финляндии может столкнуться с угрозой из-за обязательств перед НАТО. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

По данным издания, сейчас Финляндия скатывается от продолжительной стагнации к полноценному экономическому спаду. Экономист Йоонас Тухкури пояснил, что причинами подобной ситуации стали устаревшая структура промышленности, недостаточное разнообразие продукции, региональные диспропорции.

Журналисты подчеркнули, что обязательства Финляндии по обороне, налагаемые НАТО, вынуждают правительство страны искать способы сокращения трат на образование и профессиональные навыки. Так, как отметили авторы материала, финский министр финансов Риикка Пурра планирует заморозить финансирование программ высшего образования в рамках бюджетных переговоров. Планируется, что подобное решение позволит сэкономить €1 млрд, однако университеты лишатся более €160 млн.

В октябре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал страны НАТО начать наращивать расходы на оборону. По его словам, план по увеличению трат на оборону до 3,5% ВВП в течение 10 лет нужно реализовать уже сейчас.

Ранее министр обороны Бельгии заявил, что НАТО не хочет войны с Россией.

