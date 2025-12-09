На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог расшифровал заявление Трампа о разочаровании Зеленским

Политолог Асафов: Трамп оказывает давление на Киев для заключения мирной сделки
true
true
true
close
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Резкая реакция президента США Дональда Трампа ничего не означает для урегулирования конфликта на Украине. Пока нет «ни фатального отказа, ни согласия». Есть только процесс. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Александр Асафов, комментируя недовольство главы Белого дома украинским лидером Владимиром Зеленским, не ознакомившимся с мирным планом Вашингтона.

Украина, по словам эксперта, не является «особым актором» в этом процессе.

«Переговоры, обусловленные анкориджским импульсом, идут между Россией и Соединенными Штатами. И, наверное, так и будет. Ну, и очевидно, что основной трек — это все-таки русско-американский. А Трамп занимается таким давлением на Зеленского, чтобы он принял план в той версии, которая будет согласована другими», — пояснил Асафов.

До этого Трамп заявил о своем растущем разочаровании из-за нежелания Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского президента, в Киеве предложением США недоволен только сам Зеленский, который намеренно затягивает переговоры. Чем разочарование Трампа обернется для украинского лидера и выйдут ли Штаты из процесса мирного урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-депутат Рады рассказал, чем может обернуться для Зеленского отказ от плана США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами