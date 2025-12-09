Политолог расшифровал заявление Трампа о разочаровании Зеленским

Резкая реакция президента США Дональда Трампа ничего не означает для урегулирования конфликта на Украине. Пока нет «ни фатального отказа, ни согласия». Есть только процесс. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Александр Асафов, комментируя недовольство главы Белого дома украинским лидером Владимиром Зеленским, не ознакомившимся с мирным планом Вашингтона.

Украина, по словам эксперта, не является «особым актором» в этом процессе.

«Переговоры, обусловленные анкориджским импульсом, идут между Россией и Соединенными Штатами. И, наверное, так и будет. Ну, и очевидно, что основной трек — это все-таки русско-американский. А Трамп занимается таким давлением на Зеленского, чтобы он принял план в той версии, которая будет согласована другими», — пояснил Асафов.

До этого Трамп заявил о своем растущем разочаровании из-за нежелания Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского президента, в Киеве предложением США недоволен только сам Зеленский, который намеренно затягивает переговоры. Чем разочарование Трампа обернется для украинского лидера и выйдут ли Штаты из процесса мирного урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

