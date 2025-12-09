На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-депутат Рады рассказал, чем может обернуться для Зеленского отказ от плана США

Килинкаров: отказ Зеленского от мирного плана США может обернуться его уходом
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных инициатив США может обернуться его уходом. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с РИА Новости.

Килинкаров выразил уверенность, что Вашингтон может прекратить с Зеленским всякие контакты, если он продолжит игнорировать американский мирный план. Кроме того, экс-депутат Рады убежден, что США могут задействовать антикоррупционные структуры на Украине, чтобы оказать давление на политика.

«Я думаю, что на самом деле это закончится тем, что Зеленский вынужден будет просто уйти», — отметил собеседник агентства.

По словам Килинкарова, сейчас Зеленский выбирает политическую линию Европы, которая делает все для саботажа плана США по Украине. Эксперт обратил внимание, что это дает право Соединенным Штатам действовать так, как они сочтут необходимым в сложившихся обстоятельствах.

До этого «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский не ознакомился с актуальной версией плана по урегулированию конфликта на Украине. Правки были внесены в документ в ходе прошедших 2 декабря переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

Источник агентства добавил, что в документе по-прежнему есть сложные темы, которые требуют дополнительной проработки. При этом самым проблемным по-прежнему назван территориальный вопрос.

8 декабря президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского дала ему совет по мирному плану США.

